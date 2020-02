Emmentaler Brauerei hat Mitarbeiter «unzulässig» überwacht

«Die Überwachungsanlage ist nun installiert, getestet und in Betrieb.» Dies schrieb Anfang Dezember der Verwaltungsrat der Betreiberin der Brauschüür, die Mein Emmental AG, in einer Mail an seine Mitarbeiter. Ausserdem wurde angegeben, wo genau die Kameras angebracht sind. Das sorgte intern für Diskussionen, wie ein der «Berner Zeitung» vorliegender Mailverkehr zeigt. Elf ungeklärte Fragen stellte eine Mitarbeiterin dem Verwaltungsrat. Etwa, wie lange die Kameras laufen würden, wer auf die Aufnahmen Zugriff habe oder wie lange diese gespeichert blieben.