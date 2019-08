Buntes Markttreiben in der Unterstadt

Noch dauert die Kornhausmesse in Burgdorf an. Schluss ist erst am Sonntagabend. Doch OK-Präsidentin Jessica Kobel konnte am Samstagnachmittag bereits eine positive Zwischenbilanz ziehen. Das Wetter spielte optimal mit, die Stimmung war friedlich. Seine Schatten voraus warf auch das Schweizer Musikfest, das am Wochenende vom 21. und 22. September in der Emmestadt stattfinden wird: Formationen, die dort antreten werden, spielten bereits im Rahmen der Messe.Sie machten so auf den bevorstehenden Grossanlass aufmerksam.