Cinété – Filme unter freiem Himmel

Die Verantwortlichen der Burgdorfer Kinos haben in den vergangenen Wochen im Garten des Restaurants Schützenhaus Filme unter freiem Himmel gezeigt – jetzt geht das Cinété zu Ende. Noch vier Filme, dann ist Schluss für dieses Jahr. Als Medienpartnerin verlost die «Berner Zeitung» noch einmal Gratistickets. Die Filme werden in Original­version mit deutschen Untertiteln gezeigt. Los geht es beim Eindunkeln, also ungefähr um 21 Uhr. (we)