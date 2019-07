Cinété –Filme unter freiem Himmel

Es ist Sommer – und damit Zeit für Cinété: Die Verantwortlichen der Burgdorfer Kinos zeigen im Garten des Restaurants Schützenhaus Filme unter freiem Himmel. Als Medienpartnerin verlost die Berner Zeitung dienstags Gratistickets, jeweils zwei mal zwei Stück pro Abend. Die Filme werden in Originalversion mit deutschen Untertiteln gezeigt. Los geht es beim Eindunkeln, im Juli also um etwa 21.30 Uhr, im August dann um 21 Uhr. Die Vorstellungen finden bei jeder Witterung statt. (we)

Shoplifters

Die Familie von Osamu bekommt unerwarteten Zuwachs. (Bild: pd)

Donnerstag, 18. Juli Nach einer erfolgreichen Diebestour durch Lebensmittelgeschäfte entdecken Osamu und sein Sohn Shota im winterlichen Tokyo ein halbverfrorenes, verlassenes Mädchen auf einer Terrasse. Offensichtlich wird die Kleine von ihren Eltern stark vernachlässigt, was Osamu veranlasst, sie mitzunehmen. Obwohl die fünfköpfige Familie in einer kleinen Wohnung am Rande des Existenzminimums lebt, nimmt sie Yuri bei sich auf, gibt ihr Kleidung und zu essen. Eine unbeschwert fröhliche Idylle entfaltet sich, bis ein Unfall das Geheimnis dieser Familie ans Tageslicht bringt.

25km/h

Zwei Brüder machen sich mit dem Mofa auf den Weg durch Deutschland - und zu sich selber. (Bild: pd)

Freitag, 19. Juli Nach 30 Jahren treffen sich die Brüder Georg und Christian auf der Beerdigung ihres Vaters wieder. Beide haben sich zunächst wenig zu sagen: Georg, der Tischler geworden ist und seinen Vater bis zuletzt gepflegt hat, und der weitgereiste Topmanager Christian, der nach Jahrzehnten erstmals wieder zurück in die Heimat kommt. Doch nach einer durchwachten Nacht mit reichlich Alkohol beginnt die Annäherung: Beide beschliessen, endlich die Deutschland-Tour zu machen, von der sie mit 16 immer geträumt haben – und zwar mit dem Mofa. Völlig betrunken brechen sie noch in derselben Nacht auf. Trotz einsetzendem Kater und der Erkenntnis, dass sich eine solche Tour mit über 40 recht unbequem gestaltet, fahren sie unermüdlich weiter. Und kommen sich dabei wieder näher.

Green Book

Weisser Chauffeur, schwarzer Star: Der Beginn einer speziellen Reise und einer grossen Freundschaft. (Bild: pd)

Samstag, 20. Juli Die wahre Geschichte eines aussergewöhnlichen Road-Trips und einer wunderbaren Freundschaft. Tony Lip, Türsteher mit italienischen Wurzeln, wird 1962 als Fahrer angeheuert. Er soll Dr. Don Shirley, Afro-Amerikaner und einer der weltbesten Jazz-Pianisten, auf einer Konzerttour von New York City bis in den konservativen Süden der USA begleiten, wo die Rassentrennung noch immer gilt. Um ihre Reise so angenehm wie möglich zu gestalten und allfälligen rassistischen Angriffen auszuweichen, halten sich die Männer an das «Negro Motorist Green Book», einen jährlich erscheinenden Reiseführer für die schwarze Bevölkerung. Konfrontiert mit Rassenhass und Bedrohungen finden die beiden unterschiedlichen Männer unerwarteten Zugang zueinander und setzen sich damit über die Grenzen von Rasse, Bildung und Klasse hinweg.

Searching

David Kim macht sich auf die Suche nach seiner vermissten Tochter. (Bild: pd)

Montag, 22. Juli Nachdem die 16-jährige Margot, die Tochter von David Kim spurlos verschwunden ist, wird eine örtliche Untersuchung eingeleitet und Kriminalkommissarin Rosemary Vick dem Fall zugeteilt. 37 Stunden später gibt es immer noch kein Lebenszeichen von Margot. Da beschliesst David, am einzigen Ort zu suchen, an dem bisher noch keiner nachgesehen hat – dort, wo heutzutage alle Geheimnisse aufbewahrt werden: Er durchsucht den Laptop seiner Tochter.

Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu

Monsieur Claude und seine Frau Marie sind leidgeprüft – und kommen noch immer nicht zur Ruhe. (Bild: pd)

Dienstag, 23. Juli Monsieur Claude Verneuil und seine Frau Marie mussten bisher schon viel ertragen. Sie haben Beschneidungsrituale erlebt, halales Hühnchen und koscheres Dim Sum gegessen und die Koffis von der Elfenbeinküste kennengelernt. Nachdem seine vier Töchter ausgesprochen multikulturell geheiratet haben, ist das Ehepaar nicht mehr so leicht zu schockieren. Doch als die jungen Frauen ihren Eltern mitteilen, dass sie das konservative Frankreich verlassen und mit ihren Familien im Ausland sesshaft werden wollen, ist es mit der beschaulichen Gemütlichkeit schnell vorbei. Claude und Marie sind nicht bereit, ihre Töchter einfach so gehen zu lassen und so setzen sie alle Hebel in Bewegung, um ihre Kinder und deren Familien bei sich behalten zu können.

Womit haben wir das verdient?

Fassungslose Eltern: Wanda und Harald finden die Ideen ihrer Tochter mehr als eigenartig. (Bild: pd)

Mittwoch, 24. Juli Ein Hijab, wirklich?! Wandas Welt steht Kopf: Klammheimlich ist ihre Tochter Nina zum Islam konvertiert, betet pünktlich und will ab sofort Fatima genannt werden. Als Mutter einer liberalen Wiener Patchwork-Familie ist Wanda entsetzt, religiösem Fanatismus tritt sie schliesslich seit je entschieden entgegen. Doch jegliche Versuche, Nina zur Vernunft zu bringen, scheitern. Auch ihr Ex-Mann, der mit seiner Neuen ein Kind erwartet, ist keine grosse Hilfe. Als sie auf Hanife, die Mutter von Ninas muslimischer Freundin trifft, findet sie ausgerechnet in ihr eine Verbündete. Denn Hanife kam als Kind mit ihren Eltern nach Österreich und ist fest entschlossen, ihre Tochter vor genau diesem altmodischen Frauenbild zu retten, das Nina in ihrem Konvertierungseifer predigt.