«Das Dorfbild ist wichtiger als die Aussicht»

Langnau hat gute Zeiten hinter sich, sehr gute sogar. Der Käsehandel florierte, ebenso die Leinen- und die Keramikproduktion. In diesen Epochen der Hochblüte entstanden im Dorf viele repräsentative Häuser, man denke nur an die Bauten der acht verschiedenen Käsehändler. «Da ist eine extrem hohe Qualität vorhanden», so Landschaftsarchitekt Maurus Schifferli an einem Anlass der Regionalkonferenz Emmental in ebendiesem Langnau.