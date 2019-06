Das Forum braucht Geld zur Sanierung des Hallenbades

An der Generalversammlung des Forums Sumiswald präsentierte Verwaltungsratspräsident Dieter Haas die Jahresrechnung mit einem Verlust von etwa 56'000 Franken. Dies bei einer Bilanzsumme von 2,1 Millionen Franken und einem Eigenkapital von 553'000 Franken. Das negative Ergebnis sei darauf zurückzuführen, dass das Forum trotz des Verlustes die nötigen Abschreibungen getätigt habe.

Man habe nicht versucht, die Rechnung zu schönen, erklärte Präsident Haas. Es seien in diesem Jahr auch keine Rückstellungen mehr vorhanden, die wie im vergangenen Jahr hätten aufgelöst werden können, um das Ergebnis optisch zu verbessern.

Sowohl der Verwaltungsrat wie auch die Aktionäre des Forums Sumiswald sind sich einig, dass es immer schwierig bleiben wird, die Rechnung positiv abzuschliessen, da gerade das Hallenbad das Ergebnis stets mindert. Dieses wird durch die anderen Geschäftsbereiche quersubventioniert.

Alt und wartungsintensiv

Damit die Liquidität wieder etwas besser wird und die Projektierung der Hallenbadsanierung an die Hand genommen werden kann, hat der Verwaltungsrat eine Erhöhung des Aktienkapitals um 250'000 Franken beantragt. Die Aufstockung soll in den kommenden zwei Jahren vorgenommen werden.

Gerade in diesem Bereich besteht in der kommenden Zeit dringender Sanierungsbedarf, wie eine in Auftrag gegebene Analyse ergeben habe, erklärte Urs Amsler, Mitglied des Verwaltungsrates. Die Wasseraufbereitungsanlage sei noch aus den Anfangszeiten und inzwischen sehr wartungsintensiv. Man werde erst die Mittel beschaffen, bevor man mit der Sanierung beginne, so Amsler. Es würden nun Wünsche und Anregungen gesammelt und mit den vorhandenen finanziellen Mitteln abgewogen. In welchem Rahmen und Umfang die Sanierung ausgeführt werde, sei noch offen.

Es werden nun Wünsche und Anregungen zur Hallenbadsanierung gesammelt und mit den vorhandenen finanziellen Mitteln abgewogen.

Da die Gemeinde Sumiswald im Forum als Hauptaktionärin auftritt, hat die Exekutive einen Sitz im Verwaltungsrat beantragt. Durch Gemeinderätin Karin Bryner werden nun auch die Anliegen und Interessen der Gemeinde im Verwaltungsrat eingebracht. Wie Gemeindepräsident Fritz Kohler betonte, möchten die Behörden damit nicht provozieren, sondern eine Hilfestellung bieten. Der Gemeinde sei es ein Anliegen, dass das Forum gut laufe, so Kohler.

Neue Geschäftsführerin und neues Logo

Wie Präsident Dieter Haas auf Anfrage erklärte, hat sich der Verwaltungsrat in gegenseitigem Einvernehmen von Markus Bannwart als Geschäftsführer getrennt. Die bisherige Buchhalterin Sabine Baumberger hatte sich bereits während der krankheitsbedingten Abwesenheit von Cornelia Schnell als Interims-Geschäftsführerin bewiesen. Der Verwaltungsrat hat Baumberger nun die Leitung des Forums übertragen.

Man sei der Ansicht, dass es von grossem Vorteil sei, dass sie sowohl die Gäste und deren Wünsche und Ansprüche wie auch das Haus bereits bestens kenne. Viele Kontakte bestünden bereits seit Jahren, was für eine gute Auslastung des Hauses von grosser Bedeutung sei, sagte Haas. Für die Buchhaltung werde man jemanden einstellen, damit sich die Geschäftsführerin ihrer Aufgabe widmen könne.

Damit das Forum Sumiswald einfacher und auch zeitgemässer auftreten kann, hat sich der Verwaltungsrat für ein neues Logo entschieden und den bisher langen Namen in «Forum Sumiswald AG» abgeändert. Dadurch sei der Auftritt auch viel Handy-freundlicher. (Berner Zeitung)