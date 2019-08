Das Pöstli soll nicht lange zu bleiben

So war es nicht geplant. Besitzer Fritz Gerber hat den Vertrag mit Gabriela Sanwald, der aktuellen Pächterin des Restaurants Pöstli, per sofort aufgelöst. Grund: «Die Vorstellungen der Pächterin und mir waren nicht mehr dieselben.» Mehr möchte Gerber nicht dazu sagen. Seit Anfang dieses Jahres wirtete Sanwald im Pöstli in Langnau, zu Beginn war alles vielversprechend. Die gelernte Köchin schwärmte damals gegenüber dieser Zeitung, dass das Restaurant genau ihren Vorstellungen entspreche.