Dem Generationenhaus fehlt noch Geld

Im September hat die Gemeinnützige Wohngenossenschaft Langnau ihre Unterlagen bei der Gemeinde eingereicht. Nun ist das Dossier so weit komplett, dass das Baugesuch publiziert werden konnte. Die Pläne für ein dreigeschossiges Generationenhaus, das anstelle des ehemaligen Kindergartens an der Mooseggstrasse gebaut werden soll, liegen bis am 10. Februar öffentlich auf. Laut diesen sind in dem Gebäude sieben Ein-, sechs Zwei-, vier Drei- und zwei Vierzimmerwohnungen geplant. Nebst einem Mehrzweckraum für 100 Personen ist der Anteil weiterer gemeinschaftlich zu nutzender Räume gross.