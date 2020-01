Der Emmentalerhof soll zur AG werden

Die Bevölkerung von Affoltern will eine Beiz im Dorf. Das hat der Souverän an der Gemeindeversammlung am 5. Dezember unmissverständlich kundgetan. Dann gings schnell: Am 13. Dezember beschloss der Gemeinderat, Beat Leu, Vorsteher des Ressorts Finanzen, mit der Aufgabe zu betrauen, eine Aktiengesellschaft zu gründen, damit der stillgelegte Emmentalerhof weiterentwickelt werden kann. «Bereits am Tag darauf nahm ich das Projekt in Angriff», so Leu. Am 29. Januar sei ein Treffen mit einer Notarin geplant.