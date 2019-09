Der Hochwasserschutz wird verbessert

«Die alten Sperren sind in die Jahre gekommen und in einem schlechten Zustand, sie müssen ersetzt werden», sagt Hans Wittwer, Präsident der örtlichen Schwellenkorporation und Gemeinderat in Eggiwil. Gemeint sind die beiden Überfälle, zum Teil mit Beton gebaut, und die bestehende Blockrampe in der Emme im Gebiet Längmatt.