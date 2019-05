Der Kanal des Dorfbaches muss dringend saniert werden

Einmal geht es um 470000 Franken, einmal sogar um 721000 Franken. Über diese beiden Beträge entscheiden Aefligens Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 19. Mai. Knapp eine halbe Million will die Gemeinde ausgeben für die Sanierung des Dorfbachdurchlasses. Der zweite Kredit ist gedacht für neue Wasserleitungen in der Fraubrunnen- und der Utzenstorfstrasse.