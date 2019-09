Der Streit um den Garten

Marieli Sempach ist die Aufregung schon anzumerken, wenn sie nur davon spricht. Vom Garten. Nicht von ihrem Garten, sondern vom Garten des Alters- und Pflegeheims Hasle-Rüegsau.

Die vormalige Besitzerin des Hauses an der Rüegsaustrasse, in dem Sempach lebt, hatte mit dem Heim eine Vereinbarung getroffen: Ein Grünstreifen von der Gerbestrasse bis zum Dorfplatz muss bleiben. Dem ist heute immer noch so – mit einer Ausnahme. Sempach stimmte unter Drängen ihres damaligen Notars zu, dass ein Teil der Büsche gerodet werden darf, damit das Altersheim einen Garten schaffen kann.