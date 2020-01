Die BEKB baut bis im Sommer um

Am 3. Februar startet der Umbau der BEKB-Filiale in Langnau. Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit. Nachdem die Bauarbeiten im Sommer 2020 abgeschlossen sein sollten, wird die Kantonalbank ein Stockwerk weniger belegen. Alle Geschäfte werden dann im Erdgeschoss und Teilen des Untergeschosses abgewickelt. Bisher wurden noch Büros und ein Pausenraum im Obergeschoss benutzt.