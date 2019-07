Die Erfüllung eines grossen Traums

Parallel dazu trat er der Arbeitermusik Bätterkinden bei und lernte das Trompetenspiel. Das Geld von seinen Auftritten sparte er für eine eigene Trompete. Dank der Unterstützung der Mutter konnte er sich schliesslich seinen ersten Traum erfüllen. Er erinnert sich genau: 2500 Franken kostete die glänzende Begehrlichkeit im Geschäft von René Spada in Burgdorf.

Vom Vater gab es keine Unterstützung. «Er hat sein Geld leider für Alkohol ausgegeben», sagt Hansrudolf Widmer, und sein Blick lässt auf dunkle Zeiten in seinem Leben schliessen. Weiter darüber sprechen mag er nicht.

Lieber erzählt er von seiner Musikkarriere, die er neben der Berufsausbildung zum Carrosseriemaler vorantrieb. Mit seinem neuen Instrument setzte der junge Mann bei den Jekami-Auftritten noch eins obendrauf. Bis zu 300 Gäste kamen in die Tanzlokale, insbesondere ins Pintli von Ammerzwil.

Hartes Geschäft

Hansrudolf Widmer gründete als 17-Jähriger die Band Amorados und genoss den Erfolg. Doch die Oberkrainer-Musikgruppen aus Österreich drangen in die Schweiz und vermiesten den einheimischen Amateurmusikern das Geschäft. Viele Bands lösten sich auf, und Hansrudolf Widmer wechselte zum Jazz.

Beim Sextett von Peter Trachsel fand er Anschluss, und bald nannte sich die Gruppe Loverfield-Jazzband, was so viel hiess wie Liebefeld-Jazzband. Zur Mundharmonika und zur Trompete gesellte sich ein Saxofon, und Widmer wechselte zur Full-Steam-Jazzband. Ein Privatleben, ja, das habe es auch gegeben, sagt der Senior.

Er hat zweimal geheiratet und sich zweimal scheiden lassen. Heute habe er sowohl zu seinen zwei Kindern als auch zu der einen Exfrau ein gutes Verhältnis. Sie alle hätten grosses Verständnis für seine Leidenschaft gehabt. Nebst den Musikkoffern erinnern in der Wohnung von Hansrudolf Widmer auch Bilder und zwei CDs an seine Aufenthalte in New Orleans.

Er nimmt die CDs in die Hand und lacht. «Wir hatten mächtig Freude, unsere Musik in einem Studio in New Orleans aufnehmen zu dürfen», kommentiert er. Hört man genau hin, sind noch die Zwischenrufe der Bandmitglieder zu vernehmen.