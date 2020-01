Die religiöse Seite des Ernst Eggimann

«Löse die gelenkten Gelenke», singen sie. «Und löse die Handbremse», sagt Christoph Metzger. Der Dirigent des Konzertvereins Langnau senkt den Taktstock und erklärt, warum er sich an dieser Stelle mehr Dynamik wünscht. Die Mitglieder des Konzertchors und des Langnauer Orchesters proben konzentriert. Denn am 1. Februar werden sie in der Kirche Langnau ein Werk aufführen, das noch nie gespielt wurde. Komponiert wurde es vom 62-jährigen Willy Schnyder aus Gümligen.