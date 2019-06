Die Schulkommission hat ausgedient

Ende Juli 2019 wird die Schulkommission abgeschafft – das haben die Stimmberechtigten von Dürrenroth an der Gemeindeversammlung beschlossen. Von den weniger als 30 Anwesenden hätten bis auf einen alle für diesen Schritt gestimmt, wie Gemeindepräsident Andreas Minder auf Anfrage sagt. Diskussionen habe das Geschäft keine ausgelöst, «es gab zwei, drei Wortmeldungen, alle aber positiv». Wie in anderen Gemeinden auch verliert die Schulkommission in Dürrenroth durch den zunehmenden Einsatz von Schulleitungen viele ihrer Aufgaben.