Die Schulleitung ist komplett

Sie arbeitet seit 16 Jahren als Klassenlehrerin an der Oberstufe Bremgarten. Als Stundenplanerin, Zyklenverantwortliche, Mitglied des Ressorts Schulentwicklung und der Arbeitsgruppe zur Neugestaltung des Leitbildes habe sie viele Einblicke in die Arbeit der Schulleitung gewinnen können, heisst es weiter. Ab Herbst 2019 wird sie zudem eine Weiterbildung in Schulentwicklung und Schulqualität an der PH Bern besuchen. Bereits seit Ende März ist bekannt, dass Christoph Scheidegger als neuer Gesamtschulleiter zu 100 Prozent angestellt wird.

Die beiden übernehmen von Rebekka Ammann und Gabriella Huber, die auf Ende Schuljahr ihre Kündigung einreichten. Allerdings nicht, weil es, wie in früheren Fällen, zu Querelen gekommen wäre, sondern weil ihnen die Pensen zu hoch waren. Ammann und Huber hatten die Leitung ursprünglich zusammen mit einer dritten Frau inne, die dann allerdings schon während der Probezeit wieder weg war. So erhöhten sich die Pensen der beiden Verbliebenen auf je 60 Prozent, beworben hatten sie sich ursprünglich aber auf 40- bis 50-Prozent-Stellen.