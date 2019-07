Die Vorausdenkerin geht

Zehn bis fünfzehn Jahre vorauszudenken, gehöre zur Aufgabe einer Stadtentwicklerin. Das sagte Birgit Kurz, als sie vor fünf Jahren die Leitung der Stadtentwicklung von Burgdorf übernahm. Doch nun wird sie das seit 2014 Angedachte nicht zu Ende bringen. Ende September wird die 54-Jährige die Zähringerstadt verlassen. «Auch nach zehn Jahren werden noch nicht alle aufgegleisten Projekte realisiert sein. Den richtigen Zeitpunkt für einen Rücktritt als Stadtentwicklerin gibt es nicht», ist die ETH-Architektin überzeugt.

Ein Dreivierteljahr nachdem Peter Hänsenberger als Leiter der Baudirektion in den vorzeitigen Ruhestand getreten ist, verlässt nun auch Birgit Kurz die Stadtverwaltung. Hat ihre Kündigung einen Zusammenhang mit dem Abgang ihres früheren Chefs? Oder anders gefragt: Stimmt die Chemie zwischen dem neuen Baudirektor Rudolf Holzer und seiner Stabsmitarbeiterin nicht? «Nein», winkt Kurz ab, «wir hatten einen guten Start und arbeiten konstruktiv zusammen.» Ihr Rücktritt sei nicht betrieblich bedingt.

Eine Schaffenspause

Nach 18 Jahren in der Planung werde sie jetzt eine kurze Schaffenspause einlegen. Diese freie Zeit werde sie nutzen, um eine Auslegeordnung zu machen, erklärte Birgit Kurz auf Anfrage. Auch familiäre Gründe hätten eine Rolle gespielt, «es gab also nicht nur einen einzigen Grund». Sie habe einen spannenden Ausschnitt der Entwicklung einer prosperierenden Stadt miterleben dürfen. Wenn sie nun zurücktrete, sei dies auch eine Chance: «Es ist gut, wenn eine neue Person die Stadtentwicklung übernimmt.» Etwas Wehmut ist bei ihren Worten aber zu spüren. Burgdorf werde sie auch in Zukunft interessieren, einfach mit etwas mehr Distanz.

Ist trotz der nur kurzen Schaffenszeit in Burgdorf bei einem Projekt die Handschrift von Birgit Kurz zu erkennen? Nein, antwortet die Stadtentwicklerin, nie sei sie allein an einem Projekt beteiligt gewesen. Von Anfang an dabei war sie zum Beispiel bei der Arealentwicklung Bahnhof Steinhof. Die Anfrage eines Grundeigentümers, wie er einen Teil des Areals überbauen könnte, habe den Stein ins Rollen gebracht. Das Verfahren habe sich positiv entwickelt und letztlich alle Grundeigentümer und involvierten Stellen frühzeitig an einen Tisch gebracht.

Schwerpunkt Steinhof

Gleichzeitig hätten sie auch erfahren, dass die BLS den Bahnhof Steinhof um 200 Meter in Richtung Süden verschieben wolle. «Diese Information und die Vorstellungen sämtlicher Beteiligten haben wir dazu genutzt, auf dem teilweise brachliegenden Areal einen neuen Schwerpunkt für das Quartier Steinhof zu setzen», betont Kurz mit Genugtuung. Noch sei das Projekt zwar nicht in die Tat umgesetzt worden, trotzdem habe sie ein gutes Gefühl. Ihre Handschrift zu hinterlassen, sei nie ihre Absicht gewesen: «Allein, wenn ich einen Teil zu diesem Projekt beitragen konnte, bin ich zufrieden.» Übrigens: Im gleichen Zeitraum hätten im Quartier parallel zwei weitere Projekte koordiniert werden können.

Ein wertvolles Instrument

«Stadtplanerisch ist Burgdorf sehr gut unterwegs», sagt Birgit Kurz. Das sei aber nicht allein ihr Verdienst. Als sie ihre Stelle angetreten habe, sei diese Kultur bereits weitgehend vorhanden gewesen. Mit ein Grund für diese positive Beurteilung sei, dass es viele Zonen mit Planungspflicht (ZPP) gebe. Natürlich könne dieses Instrument als Einmischung der Stadt in die Angelegenheiten beziehungsweise Interessen der Grundeigentümer empfunden werden, «je länger, je mehr ist eine ZPP aber ein gutes, wertvolles Instrument zur Erreichung einer stadträumlichen und städtebaulichen Qualität». Die Erfahrung zeige, dass dank dem frühen und offenen Austausch zwischen Bauherr und Stadt bessere Lösungen resultierten.

Bleibt die Frage: Wie soll sich die Stadt an der Emme entwickeln? Immerhin spricht Birgit Kurz von einem tollen Ort, von einer faszinierenden Stadt, die beste Voraussetzungen biete, sich als Kleinstadt entwickeln zu können. Ein Ort mit Kultur, aber auch einer mit Arbeitsplätzen. Gerade in der Buchmatt bestünden sehr gute Entwicklungschancen. Die geplante Verkehrssanierung und die Aufwertung der S-Bahn-Haltestelle dürften nicht ohne Wirkung auf die Arbeitszone bleiben, ist Birgit Kurz überzeugt.

Ein Umdenken wird nötig

Herausfordernd dürfte auch die weitere Entwicklung nach innen in den Wohn- und Mischgebieten in die Tat umzusetzen sein. Diese wird dann zu einem Thema werden, wenn die wenigen noch freien Flächen überbaut sein werden und auch die gegenwärtig laufende Transformation von Arealen abgeschlossen sein wird. Denn Innenentwicklung heisst nicht, dass nur Parkplätze überbaut werden, sondern dass Häuser, in denen gewohnt und gearbeitet wird, durch Neubauten ersetzt werden.

Anvisiert würden Bauten, die gleichzeitig ein Areal bestmöglich ausnützen, räumliche Qualitäten aufweisen und auf gute Akzeptanz stossen. «Hier wird ein Umdenken von allen Akteuren und Betroffenen nötig sein», blickt Stadtentwicklerin Birgit Kurz in die Zukunft und ergänzt: «Das braucht Zeit und eine gute Planungs- und Gesprächskultur.»