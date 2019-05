Dieses Projekt ist ein Befreiungsschlag

Der Chef weiss, dass das so eigentlich nicht geht. Dass die Lastwagen, die der Schreinerei Röthlisberger AG Material bringen, nicht auf der Gewerbestrasse stehen dürften. Aber ausweichen können sie nicht, denn das Lager reicht links und rechts in den öffentlichen Strassenraum. Geschäftsführer Adrian Röthlisberger und sein Bruder, Verwaltungsratspräsident Christoph Röthlisberger, erklärten am Freitag vor den Medien, wie sie ihr Platzproblem lösen wollen.