Ein Flüchtling will nach oben

Für Omar Mohamed war von Anfang an klar, dass er die vom Bundesrat initiierte einjährige Vorlehre Integration als Sprungbrett für sein Leben nutzen wollte. Er, der als minderjähriger Flüchtling vor den Bürgerkriegswirren in seinem Heimatland Syrien geflohen und im Dezember 2016 in die Schweiz gekommen war, ahnte allerdings noch nicht, welche Chance ihm geboten werden sollte: die Möglichkeit, im Landgasthof Kemmeriboden-Bad eine Ausbildung in der Gastronomie beginnen zu können.