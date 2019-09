Ein «Hurra» auf die neue Miss

So viele Leute hat Zollbrück noch nie gesehen, nicht einmal an einer Viehschau. Auf dem Platz zwischen Brauschüür und Rössli, von lodernden Feuerkörben und Kerzenlaternen kaum erhellt, drängen sie sich zu Hunderten. Autofahrer bremsen ab und wundern sich, was die Ursache für diesen Volksauflauf ist: Es ist die Wahl der Miss Emmental.