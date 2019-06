Ein Ja zu sauberem Wasser

Gerade in diesen heissen Tagen dürfte der eine oder andere Langnauer dankbar an die Grundwasserfassung in Grauenstein denken. Im Gebiet zwischen Trubschachen und Kröschenbrunnen bezieht die Gemeinde den Hauptteil ihres Trinkwassers. Nun muss der Heberbrunnen verschoben werden. Denn dort, wo er heute steht, könnte das Wasser verunreinigt werden. Der Brunnen stehe in Konflikt mit gewissen Gefahrenpotenzialen, die von der Kantonsstrasse, der Bahnstrecke, verschiedenen Wohnbauten und einer Schmutzwasserleitung ausgehen könnten. Das steht in den Unterlagen des Grossen Gemeinderates.