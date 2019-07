Ein Mädchenschwarm im Käseland

Sie klebten an der Absperrung, von hinten drängelten sie ein bisschen, das Handy in der schweissnassen Hand parat. Und alle hatten sie sich schön gemacht, denn so nahe würden sie ihrem Schwarm wohl nicht so bald wieder kommen: Die Mädchen warteten, teils schon seit Stunden, auf ihren Star.

Natürlich waren bei genauerem Hinsehen auch einige Erwachsene dabei. Kamen die Mütter mit ihren Töchtern, um ihn zu sehen, oder war es umgekehrt? Zwei Frauen, längst aus dem Teenie-Alter heraus, sagten, sie liebten ihn. Darum war ihnen der Weg von Seon im Aargau nicht zu weit, um am Open-Air-Konzert vor der Schaukäserei dabei zu sein.

Zwei Ostschweizer fiebern mit

Gleich daneben, als grosse Ausnahme, zwei junge Männer, sogar aus St. Gallen. Sie waren noch nie im Emmental: «Momohl, es ist schön hier», aber für einen Bummel haben sie keine Zeit, nach dem Konzert gehts heim. «Wir haben es ja aus dem Auto gesehen!» Und dann die Dorfjugend: Seit dem Mittag stehen Buben und Mädchen da, um möglichst nah am Bühnenrand zu sein.

Da kommen im letzten Moment diese Presseleute und drängen sich vor. Dabei sind es nicht gerade die Kleinsten und Dünnsten. Kein Wunder, protestieren die etwa 10-Jährigen lauthals: «Auso nei, das geit doch nid, huere Frächheit!» Zumindest die Fotografen werden ja bald wieder verschwinden und ihrem Glück nicht mehr im Wege stehen.

Ein Lächeln wie die Sonne

Auf der Bühne werden Wasserflaschen und Frottés bereitgestellt, nun kann es nicht mehr lange dauern. Einer der Veranstalter ruft: « Hallo! Mir si so stouz uf ds Ämmitau, uf e Chäs und uf üse Botschafter Luca Hänni. Heiter Luscht, ihn z gseh?» Und gefühlte Millionen Stimmen schreien «Jaaaaaaa!». Ein Erdbeben erzeugendes Intro auf dem Schlagzeug, ein Lichtgewitter auf der Bühne, ein Tänzer und eine Tänzerin in Feuerrot – dann ist er da. Wenn die Sonne nicht schon schiene, würde sie jetzt aufgehen, ob dieses Lächelns.

«Dir heit doch gärn Summer, also tanzet mit!»Luca Hänni

Luca Hänni, mit dunklen Augen und Haaren, in zerrissenen Jeans und durchscheinendem schwarzen T-Shirt und Gilet. Der personifizierte Mädchenschwarm. Und wie er tanzt! Sein Gesang geht manchmal im Gekreische fast unter. «Es isch schön hie im Ämmitau», ruft der Sänger, und die Menge dankt es mit Klatschen und Johlen. Und das nächste Lied dürfen alle mitsingen, und die Hände in die Luft, und «Dir heit doch gärn Summer, also tanzet mit!». Der Star gibt Vollgas, die Stimmung steigt.

Wir sind im Emmental

Jetzt komme etwas ganz Neues, sagt Luca, und «Bella, Bella» tönt ein wenig orientalisch. Auch sanfte Melodien hat er parat, nur mit Gitarre begleitet. So schön, so ärdeschön, was tuts, dass die Brise einen Hauch Bschütti herüberweht, wir sind im Emmental. Ein Bauer stapft eilig an seiner mit Autos überstellten Matte vorbei, heimzu. Er muss in den Stall, es ist bald 17 Uhr. «Den Luca kenne ich gut, seine Musik spiele ich die ganze Zeit den Kühen vor», dann gäben sie mehr Milch, behauptet er. Und sie würden eher «stierig» – aber ob man das schreiben darf?

(Berner Zeitung)