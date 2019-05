Ein Politikum erreicht die Kirche

Umso mehr, als der Konzern einen Mietvertrag über eine feste Dauer von fünfzehn Jahren abschliessen wollte – mit einer Kündigungsfrist von 36 Monaten. «Der Kirchgemeinderat ist nach längerer Beratung und Abklärungen der Meinung, dass die Mobilfunkanlage in der Kirche Oberburg eine vertretbare Lösung darstellt», steht in der Botschaft zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung. Diese findet morgen im Anschluss an den Gottesdienst statt.

Widerstand im Emmental

Die positive Haltung der Kirchenführung zum Gesuch der Swisscom ist nachvollziehbar. Denn die Zahl der Mitglieder dürfte auch in Oberburg kleiner werden, die Aufwendungen für den Kirchenunterhalt aber etwa gleich hoch bleiben oder gar noch zunehmen. Kommt dazu, dass Mobilfunkanlagen bereits in vielen anderen Kirchtürmen der Schweiz montiert sind und Strahlen aussenden, ohne dass ein Hahn danach krähen würde.

Das Pech des Kirchenrats ist es, dass das Thema 5G landauf und landab heiss und kontrovers diskutiert wird und in den letzten Wochen und Monaten zu einem eigentlichen Hype geführt hat. Im Genfer Kantonsparlament wurde ein Stopp für die Montage von 5G-Anlagen beschlossen.

Erst wenn unabhängige wissenschaftliche Studien vorlägen, die zeigten, welche gesundheitlichen Auswirkungen die stärkere Belastung durch elektromagnetische Wellen zur Folge hätten, will man in Genf über eine Aufhebung des Moratoriums diskutieren. Opposition gibt es allerdings auch im Emmental – in Burgdorf und noch vehementer in Langnau.

«Bedenken hatten wir auch»

Und nun bleibt auch die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Oberburg von dieser weltlichen Diskussion nicht verschont. Auf der Suche nach einem neuen Standort sei die Swisscom an die Kirchgemeinde gelangt. «Bedenken wegen der Strahlung hatten wir auch. Damals gab es aber noch nicht solch einen Hype um das Thema», sagte Christoph Galli, Präsident des Kirchgemeinderates Oberburg, am Freitag auf Anfrage.