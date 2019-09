Ein richtiger Kiosk

Mit Wehmut erinnert man sich an die Zeit, da Walter Stingeder in seinem Café am Kronenplatz Kaffee mit Gipfeli, selbst gebackenen Kuchen, warme Snacks, frische Salate und eigene Dessertkreationen servierte.

Längst ist solches aus dem kleinen Lokal an der Hohengasse 37 in Burgdorf verschwunden. Doch nun soll im Parterre des Altstadthauses wieder Leben einkehren.

Francesco Rappa, Geschäftsführer der Immobiliendienstleisterin Lubana AG, sagt auf Anfrage, das Lokal habe auf den 1. Oktober vermietet werden können. Eine Café-Bar wie einst werde es aber nicht mehr geben, «sondern ein privat geführter Kiosk, wie es in der Oberstadt keinen hat». Ein Geschäft, in welchem man nicht nur Zigaretten und Raucherwaren, sondern auch Zeitschriften, Süssigkeiten und Getränke kaufen könne.