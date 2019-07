Eine Pionierin tritt kürzer

«Er hatte hinten ein ovales Fenster, als Türöffner diente eine Art Haken, die Zeiger klappten bei Betätigung hinaus, und die Farbe war grau.» So beschreibt Annemarie Baumgartner ihr erstes Auto. Brauchen konnte sie den VW Käfer von ihrem Grossvater, sie steckte mitten in ihrem Medizinstudium.

Dass die Lützelflüherin diesen Weg eingeschlagen hat, ist nicht aussergewöhnlich. Ihre Grossmutter und ihr Grossvater waren beide Ärzte, ebenso ihr Vater. «Und irgendwie war es schon sehr früh in mir drin. Es gibt einen Aufsatz von ihr, als sie in der dritten Primarklasse war, mit dem Titel «Was will ich einmal werden?». Darin habe sie geschrieben, dass sie einmal Ärztin werden und mit ihrem VW Hausbesuche machen wolle.

Wandel der Gesellschaft

Zwar nicht mit einem VW, sondern mit einem Suzuki fuhr sie Jahre später in den Emmentaler Högern umher, um ihre Patienten daheim zu besuchen. In den letzten Jahren seien die Hausvisiten stark zurückgegangen, ebenso die Notfälle. «Die Leute sind mobiler und bei einem Notfall rufen sie oft 144 oder fahren direkt ins Spital.»

Doch das ist längst nicht das Einzige, was sich in den 32 Jahren, seit Annemarie Baumgartner eine Praxis führt, verändert hat. Sie könnte ein Buch darüber schreiben, sagt sie. «Zusammenfassend würde ich es so sagen: Die Tätigkeit als Hausärztin hat sich dem Wandel der Gesellschaft angepasst.» Es habe ein Wertewandel stattgefunden, der alle Bereiche beeinflusse und damit in Zusammenhang stehe. «Vielleicht allem zu Grunde liegt wohl unsere Grundeinstellung zu Leben und Tod», fügt sie hinzu. Es werde viel darüber gesprochen, und das gesunde und glückliche Leben wie auch das selbstbestimmte Sterben sei in aller Leute Munde. Doch habe sie in den Jahren als Hausärztin festgestellt, dass die Unsicherheit im Leben und gegenüber dem Sterben immer grösser geworden seien.

«Früher konnte der Patient verstehen, was auf der Arztrechnung stand, heute ist das Dokument voller Zahlen und Abkürzungen. »Annemarie Baumgartner

Beim Stichwort Veränderung spricht die Hausärztin auch die Komplizierung aller Abläufe im Medizinalltag an. Zum Beispiel: «Früher konnte der Patient verstehen, was auf der Arztrechnung stand, heute ist das Dokument voller Zahlen und Abkürzungen. Sinnlose Vorschriften und sich häufende Schreibarbeiten bedeuten auch einen grossen Mehraufwand für den Arzt», so Annemarie Baumgartner.

Sekretär vom Grossvater

Die Praxisräume befinden sich in einem herrschaftlichen Rieghaus, neben der Kirche Lützelflüh. Hier ist sie aufgewachsen, hier wohnt sie. Annemarie Baumgartner sitzt auf einem Stuhl, vor ihr ein alter, dunkler Sekretär an dem schon ihr Grossvater Rezepte ausgestellt hat. «Es ist mir nie verleidet, Hausärztin zu sein. Und es wird mir fehlen.»

Landärztin sei ihr Traumberuf. Während ihrer zehn Ausbildungsjahre in verschiedenen Kliniken habe sie gemerkt, dass sie ihr Ziel, eine Ärztin für Patienten zu sein, am besten als Hausärztin verwirklichen könne. «Es ist der Umgang und die Nähe zu den Menschen, die sehr intime Beziehung im Sprechzimmer, wo es keine Tabus gibt, was den Beruf ausmacht.» Doch räumt sie auch ein, dass sie als Land-Hausärztin im Dorf ziemlich exponiert sei und durch ihre Tätigkeit nicht nur Freunde habe. «Manchmal geschehen Anfeindungen, dagegen muss man sich wappnen.»

Stärke zeigen musste Annemarie Baumgartner auch, als sie die Praxis vor 32 Jahren von ihrem Vater übernommen hat. Nicht nur, weil Vergleiche gezogen wurden mit ihrem Vorgänger, sondern auch, weil sie die erste Frau im Emmental war, die selbst eine Praxis führte.

«Es ist der Umgang und die Nähe zu den Menschen, die sehr intime Beziehung im Sprechzimmer, wo es keine Tabus gibtAnnemarie Baumgartner darüber, was den Beruf ausmacht

Qigong-Kursleiterin

Auch nach ihrer Pensionierung arbeitete die heute 69-Jährige weiter in ihrem Traumberuf. Doch nun hat sie einen Schlussstrich gezogen und ihre Hausarztpraxis auf Ende Juni geschlossen. Doch so ganz aufhören, nein, das kann sie dann doch nicht: Es ist die Liebe zu ihrem Beruf und zu den Leuten, die sie weitermachen lässt. Zwar nicht mehr als Hausärztin, aber weiterhin als Qigong-Kursleiterin. Erlernt hat sie diese Bewegungsübungen, nachdem sie – unter anderem in China – eine Akupunktur-Ausbildung gemacht hatte.

«Auch meinem zweiten beruflichen Spezialgebiet, der Psychiatrie, werde ich nicht ganz abschwören», fügt die sympathische Frau hinzu. Ebenfalls werde sie die alterspsychiatrische Konsiliartätigkeit in Altersheimen weiterhin gewährleisten.

Obwohl Annemarie Baumgartner nun quasi im «Aussendienst» arbeitet – verwaisen werden die Praxisräume nicht. Ihr Sohn Patrick Baumgartner, mit dem sie bis dato in einer Gemeinschaftspraxis arbeitete, bietet weiterhin Behandlungen nach der Traditionellen Chinesischen Medizin an. Dies sei auch mit ein Grund, wieso die Suche nach einem Nachfolger für sie keine Option gewesen sei, sagt sie.

