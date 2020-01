Eine schleichende Übergabe

Seit kurzem ist ein Flyer im Umlauf: Eingeladen wird zur Antrinket am 1. Februar. Seither wird Doris Grossen öfter gefragt, ob sie aufhören wolle – doch sie dementiert. Die Antrinket finde statt, weil ihre Tochter neu in den Betrieb einsteigen werde. «Ich nenne es eine schleichende Geschäftsübergabe», sagt Doris Grossen, die Wirtin des Bären in Ranflüh.