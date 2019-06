Einen Schritt näher zur Migros

Das Dorf Zollbrück soll um eine Einkaufsmöglichkeit erweitert werden. Die Migros hat vor, an der Hauptstrasse, auf dem Areal neben der Drogerie, ein Voi-Verkaufsgeschäft zu eröffnen. In diesem Zusammenhang hat der Gemeinderat von Lauperswil bereits letztes Jahr die Teilüberbauungsordnung Inseli zur Vorprüfung an den Kanton geschickt. Nach dessen Antwort wurde die Planung überarbeitet.