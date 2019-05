Einfach mal unter sich bleiben

Und das Angebot scheint zu funktionieren: «Sowohl der Mädchen- als auch der Jungentreff sind gut besucht, sonst hätten wir ihn aus dem Programm gekippt.» Was genau bei diesen Anlässen passiere, sei indes stark von den Teilnehmern abhängig, so Chen. «Wie in der offenen Jugendarbeit üblich, bestimmen die Jugendlichen selbst, was genau sie tun möchten. Dies ermöglicht einen grösseren Lerneffekt.»

Und was ist, wenn ein Kind als Mädchen geboren wurde, sich aber als Junge fühlt? Wo soll es dann hin? «Wer das Gefühl hat, in den Gieleträff zu gehören, soll in den Gieleträff gehen, auch wenn das biologische Geschlecht nicht stimmt.»

Die dritte Option

Apropos geschlechtsneutrale Erziehung: Einen Schritt weiter geht es bereits in Deutschland. In den meisten Stelleninseraten steht neben den vertrauten m und w für männlich und weiblich auch noch ein d für divers. Eine dritte Geschlechtsoption, die es seit letztem Sommer offiziell gibt.

Oft kommen neue Trends schneller im grossen Nachbarland an als in der Schweiz. Man darf also gespannt sein, ob sich der dritte Buchstabe auch hierzulande durchsetzen wird.