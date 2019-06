Einstimmiges Ja zur Jahresrechnung

Die Teilnehmer waren sich an der Gemeindeversammlung in Rüdtligen-Alchenflüh einig: Beide Geschäfte wurden ohne Gegenstimmen verabschiedet. So steht es auf der Website der Gemeinde. Erst genehmigten die 46 Anwesenden (3 Prozent der Stimmbevölkerung) die Jahresrechnung 2018. Der allgemeine Haushalt schliesst mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Budgetiert war ein Defizit von 310’000 Franken.