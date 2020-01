Emmental-Lieder: Tinu Heiniger und Patent Ochsner schwingen obenaus

Vielen Leuten gefällt das Emmental. Vielen gar so gut, dass sie gleich darüber singen. Über die Jahre sind so einige Lieder zusammengekommen, in denen die Region zwischen Oberland und Mittelland, zwischen Entlebuch und Bundesstadt besungen wird. Da wäre zum Beispiel der «Trueberbueb», der mittlerweile zum Klassiker – ja fast zur eigenen Nationalhymne – geworden ist. Oder dessen Abwandlung durch die Mundartmusiker von Patent Ochsner. Aber auch ganz neue Stücke wie «Mein Emmental» von der Ämmitau Connection handeln im Kern vom Emmental.