Es gibt kein Zurück

In Burgdorf gibt es ein Unikum, das die stadträtliche GLP-Fraktion gehörig in die Nase sticht: das Bezahlsystem im Parkhaus Oberstadt. Wer sein Fahrzeug dort abstellt, kann nicht sorglos von dannen schreiten und nach zwei, drei oder vier Stunden zurückkommen und der Dauer entsprechend an der Kasse den fälligen Betrag entrichten.