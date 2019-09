«Es hätte Tote geben können»

Die Fans der SCL Tigers erinnern sich noch gut an den 9. April 2015. Ihr Team gewann in der Ilfishalle 5:1 gegen Rapperswil und schaffte den Wiederaufstieg in die NLA. Nach dem Spiel begann das Feiern: Im Stadion lagen sich die Menschen in den Armen, jubelten, sangen. Nur einmal schreckten sie kurz auf, als von draussen ein lauter Knall zu vernehmen war. Was sich vor dem Stadion abspielte, wusste drinnen aber niemand genau.