Exotische und traditionelle Tees in der Oberstadt

Säckchen in Schwarz, Gold, Grün, Blau und Rot sind auf den Regalen aufgereiht. Ein kleines Gläschen mit einer Duftprobe steht jeweils vor ihnen. Schwarztee, Grüntee, Weisstee, Rotbusch, Honigbusch – nature und aromatisiert, aus verschiedenen Ländern – befinden sich in den Säckchen. Dazu hat es Früchte- und Kräutermischungen, auch aus dem Emmental und in Bioqualität. In grossen Behältern lagern die Teesorten, bevor sie von Brigitte Wagner abgepackt werden.