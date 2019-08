Filialen in Wasen und Lützelflüh schliessen

Es hört sich ganz harmlos an: «Die Bernerlandbank verschiebt ihre Tätigkeiten der Filiale in Lützelflüh und der Geschäftsstelle in Wasen nach Sumiswald», schreibt die Bernerlandbank in ihrem Halbjahresabschluss. Unter dem Strich bedeutet dies: An beiden Orten wird es ab Sommer 2020 keine Filiale mehr geben. Die Bancomaten an beiden Standorten werden aber bleiben, wie die Bank weiter schreibt.