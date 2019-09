Gemeinde führt Parking-App ein

Der Parkplatz vor der Badi in Langnau. Seit einiger Zeit gibt es dort eine Parkuhr. Wer sein Auto abstellen will, muss bezahlen. «Selbstverständlich», findet Stefan Rüfenacht, Abteilungsleiter Öffentliche Sicherheit bei der Gemeinde. «Immerhin nehmen die Parkierenden öffentlichen Raum in Anspruch.» Bald dürfte es aber einfacher werden, öffentlichen Raum in Anspruch zu nehmen, sprich zu parkieren.