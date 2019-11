Goldene Zeiten und elitäres Gehabe

Die 1960er-Jahre sind in vollem Gange. Kurt Marti, Hugo Loetscher und Peter Bichsel geben sich in Burgdorf die Klinke in die Hand. Es ist die goldene Zeit der Casino-Gesellschaft. Reinhold de Quervain holt grosse Namen und junge Literatur nach Burgdorf. Dank seiner Kontakte zu Verlegern und Autoren gelingt es dem Präsidenten von 1964 bis 1972, auch die junge Generation abzuholen, der Casinosaal ist jeweils so voll, dass nicht mehr alle sitzen können.