Heftige Kritik gegen die Lidl-Pläne

Die SP droht schon jetzt mit einem Referendum. Falls der Gemeinderat die zusammen mit dem Discounter Lidl erarbeitete Überbauungsordnung nicht anpasst, dürfte sie im Genehmigungsverfahren einen schweren Stand haben. Bis gestern sind in der Bauverwaltung 41 Mitwirkungsschreiben eingegangen. Darunter solche, die die Vorschriften heftig kritisieren. Eine knapp 60-köpfige Gruppe um Hanspeter Buholzer verlang etwa, dass die Gemeinde dem Discounter vorschreibt, auf den drei Flachdächern eine Photovoltaikanlage zu errichten. Das Anliegen wird in weiteren Eingaben unterstützt, ist aber nicht der Punkt, an dem sich die Gemüter besonders stark erhitzen.