Holt die SVP die absolute Mehrheit?

Vor zehn Jahren wurde Beat Linder (SVP) in stiller Wahl Gemeindepräsident von Bätterkinden. Vor acht respektive vier Jahren wurde er jeweils still wiedergewählt. Diese Tradition geht heuer weiter: Während der Eingabefrist für die Wahlen 2019 ging keine Gegenkandidatur ein. Linder kann also vier weitere Jahre als Gemeindepräsident anhängen.