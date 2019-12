Im Hirschen übernehmen die Jungen

«Ich bin froh, dass die sozialen Aufgaben der Beiz nicht wegfallen.»Urs Weyermann, noch Chef im Hotel Hirschen

«Das ist ein Glücksfall», sagt Urs Weyermann. Er sagt es nicht nur als Vater, der sich freut, dass sein Betrieb in der Familie bleibt. Er sagt es auch als Langnauer, der froh ist, dass der Saal erhalten bleibt und «die sozialen Aufgaben der Beiz nicht wegfallen».

Denn im schlimmsten Fall, so weiss Urs Weyermann von vielen Besitzern grosser Gastrobetriebe, wären aus dem Hirschen Alterswohnungen geworden. Oft klappt die Nachfolgeregelung nicht. Um diese dereinst leichter aufgleisen zu können, haben Urs und Hedy Weyermann bereits vor zehn Jahren eine Aktiengesellschaft gegründet.

Überbrückt und geblieben

Von langer Hand geplant war die Geschäftsübergabe, die nun auf den 1. Januar 2020 stattfindet, allerdings nicht. Der Zufall hatte seine Hand im Spiel. Kevin Weyermann und die 31-jährige Evelyne Räss hatten gerade fünf Monate auf einem Luxussegelschiff gearbeitet. Noch wussten sie nach ihrer Rückkehr nicht, wohin es sie verschlagen würde. Nach einem Abstecher ins Hotel Moosegg sprang Kevin Weyermann im elterlichen Betrieb ein, als dort der Küchenchef ausfiel.

Was als Überbrückung gedacht war, entpuppte sich als definitive Lösung. Auch seine Partnerin wechselte von der Moosegg in den Hirschen und wirkt hier seit November 2018 als Chef de Service. Kennen gelernt hat sich das Paar übrigens im Mille Sens in Bern. Beide haben im Betrieb von Starkoch Urs Messerli gearbeitet. Und dieser hatte seine Kochkarriere einst als Lehrling von Urs Weyermann im Hirschen Langnau absolviert.