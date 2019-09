Im Schwanen wird geschwoft

Die Familie Berger ist im Endspurt. Noch sind Gläser, Teller und Küchenutensilien in Kisten verpackt, die Tischtücher ungebügelt. Viel Inventar mussten Brigitte und Markus Berger erneuern. Die Eheleute sind die neuen Besitzer des Schwanen in Alchenstorf. Knapp zwei Jahre stand der Gasthof leer, nun findet am kommenden Freitag die Wiedereröffnung statt. Besonders Freude haben Bergers am Saal – Markus Berger nennt ihn das Herzstück des Gasthofes. So liegt es auf der Hand, dass die Familie hier fürs Foto posiert. Zu ihr gehört auch Tochter Isabelle. Sie ist diejenige, die fürs Bild den silberfarbigen Schwan hält, sie ist schliesslich die Wirtin. Die 20-Jährige hat Köchin gelernt und die Wirteprüfung absolviert.