Kampf gegen Qualm beginnt in Burgdorf

Raucher sind auch weiterhin willkommen, wenn sie in Bahnhöfen und an Haltestellen auf den Zug warten. Das machte Ueli Stückelberger, Direktor des Verbands öffentlicher Verkehr (VÖV), einer Medienkonferenz in Burgdorf klar. Allerdings muss, wer seinem Laster oder Genuss auf dem Perron auch künftig frönen will, mit speziellen Raucherzonen Vorlieb nehmen. Dass der Startschuss für diese Massnahme neben der Emmenstadt auch in Lyssach, Hindelbank und Schönbühl SBB begann, sei eher ein Zufall, sagte VÖV-Vizepräsident Vincent Ducrot. Man habe nach mittleren und kleineren Bahnhöfen in der Nähe von Bern gesucht.