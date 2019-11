Kies gegen tiefe Furchen in den Waldwegen

Binzberg, Färnstu, Oueberg, Füstleberg, Stadelrain, Schneitenberg und Glööri sind Gebiete, in denen gerade in diesen Wochen der Lärm der Motorsägen zeigt, dass die Forstwarte der Burgergemeinde Burgdorf an der Arbeit sind. Die Teams sind klein, aber schlagkräftig. Ein Mann fällt die von Revierförster Simon Rieben bezeichneten Bäume und sägt diese auf die gewünschte Länge, ein zweiter Mitarbeiter bedient den sogenannten Forwarder. Ein Fahrzeug der neueren Generation, mit dem die gesägten Stämme auf die Ladefläche gehoben und dann zu den Holzlagerplätzen transportiert werden.