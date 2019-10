Lesestoff von hier für hier

Was haben Gabriel Anwander, Hanspeter Buholzer und Peter Heiniger gemeinsam? Sie alle sind Autoren, und sie leben in Langnau. Diese drei und fünf weitere Langnauer Autoren sowie junge Slampoeten lesen an der ersten Langnauer Literatour.

Sechsmal schon gab es offene Ateliers von Künstlern und Handwerkern an den Langnauer Atelier-Tagen, welche alle zwei Jahre stattfinden. An diesen konnten die Besucher jeweils den Kunstschaffenden über die Schulter blicken.Nun gibt es in Langnau einen ähnlichen Anlass für die Autoren. Am ersten und zweiten November lesen sie an acht verschiedenen Orten in Langnau. Eine Lesung dauert dabei maximal 30 Minuten, danach bleibe noch Zeit für ein Glas Wein oder eine Tasse Tee und ein Gespräch mit dem Autor, wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben.