Mehr Platz für Alteisen

Der Gemeinderat von Lauperswil will in Emmenmatt neues Bauland einzonen. Es geht um eine Fläche von insgesamt gut 3700 Quadratmetern. Das Gebiet liegt zwischen der von Schüpbach her kommenden Kantonsstrasse und der Bahnlinie. Es liegt also «eingebettet zwischen intensiv genutzten Verkehrsinfrastrukturen», wie im Erläuterungsbericht zur vorgeschlagenen Zonenplanänderung festgehalten wird. Zudem grenzt es an die bestehende Arbeits- und Mischzone, auf der etwa die Alteisen Aeschbacher AG ihr Geschäft betreibt. Und diese braucht nun mehr Platz. Sie will ihren Lagerraum auf die Nachbarparzelle ausdehnen. Dort steht das sogenannte Kistenmagazin.