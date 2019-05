Mehr Platz für Holzlatten

Versammlung entscheidet

Läuft es nach Plan, wird das Signauer Stimmvolk an der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember über die Änderung in der Ortsplanung abstimmen. Für die WK Paletten AG ist es ein wichtiger Entscheid. «Eine Ablehnung der Zonenplanänderung würde die Entwicklung unseres Firmenstandorts Schüpbach sehr stark einschränken», gibt Geschäftsführer Thomas Lanz zu bedenken.

Kunden sparen Lagerkosten

Gemäss den auf der Gemeindeverwaltung aufliegenden Unterlagen benötigt die Firma mehr Lagerplatz. Denn immer mehr Kunden würden selber Lagerkosten sparen, was dazu führe, dass von der Palettenherstellerin immer kürzere Lieferfristen erwartet würden.

Die Firma beschäftigt in Schüpbach gut 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von 13,7 Millionen Franken. «Wir gehen davon aus, dass die Einwohner der Gemeinde grosses Interesse daran haben, dass sich die WK Paletten auch in Zukunft in Schüpbach weiterentwickelt.» So begründet Lanz seine Hoffnung darauf, dass sich den Umzonungsplänen niemand in den Weg stellt. Die öffentliche Auflage läuft noch bis zum 18. Mai.