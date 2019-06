Mehr Steuern eingenommen

Die Heimiswilerinnen und Heimiswiler haben an der Gemeindeversammlung einstimmig Ja gesagt zur Rechnung 2018. Diese schliesst im allgemeinen Haushalt mit einem Plus von 540'000 Franken ab. Hätte die Gemeinde keine zusätzlichen Abschreibungen getätigt, wäre das Plus sogar noch deutlich höher.

Budgetiert hatte Heimiswil ein Minus von 65'000 Franken. Die Verbesserung ist einerseits den Steuereinnahmen zu verdanken, die um 318'000 Franken höher ausfielen als erwartet. Andererseits brachte der Verkauf des Lehrerhauses im Oberdorf zusätzliches Geld in die Kasse.

Ebenfalls genehmigt hat das Heimiswiler Stimmvolk 135'000 Franken für die Sanierung der Strasse Buuchi (Zeitlistal) sowie 65'000 Franken für die Belagssanierung im Leimgraben. Zustimmung erhielt auch das neue Wasserversorgungsreglement.

(maz)