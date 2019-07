Nicht alle wollen experimentieren

Die Idee ist einfach, aber vor allem ist sie human: Menschen verschiedenen Alters sollen an einem Ort wohnen und sich nach Möglichkeit unterstützen. Das Zusammenrücken der Generationen soll den Austausch von Fähigkeiten und Wissen über die Altersgrenzen hinweg Tatsache werden lassen. Dies ist ein Leitgedanke der Genossenschaft Generationenwohnen (Gewo), der an der Thunstrasse 22–28 in die Tat umgesetzt werden soll.

Trotz diesem hehren Ziel ist die Fraktion der Grünen im Burgdorfer Stadtrat etwas in Sorge. Dies hat Gründe. Denn seit die Gewo aus dem Mietvertrag mit der Liegenschaftsbesitzerin, der Gebäudeversicherung (GVB), ausgestiegen ist, weil die Renditevorstellungen stark divergierten, ist es still geworden um das Projekt. Möglich wurde dieses, weil die Stadt eine Zone mit Planungspflicht ausschied und Vorgaben machte. Nämlich: experimentelles Wohnen nach dem Gewo-Konzept.

Gilt das Konzept noch?

Vom Gemeinderat wollten die Grünen wissen, ob denn das in der Überbauungsordnung festgeschriebene Konzept des experimentellen Wohnens nach wie vor die Grundlage für die Vermietung der 94 Wohnungen sei. Also die Durchmischung der Mieterschaft und das gemeinschaftliche Zusammenleben. Dieser Vorgabe werde nachgelebt, versichert die Exekutive den Interpellanten. Das Projekt Generationenwohnen brauche allerdings Zeit. Dank einer «professionellen, sozialräumlichen Animatorin» hätten etliche Mieter für die Siedlungsidee und diverse Projekte motiviert werden können, schreibt der Gemeinderat.

41 von 94 Wohnungen vermietet

Das Interesse an den Wohnungen in den vier Blocks scheint sich in Grenzen zu halten, zumal bis Anfang Mai erst deren 41 vermietet werden konnten. Im März 2018, als das Konzept vor Ort vorgestellt wurde, waren 400 Interessierte anwesend. Im Februar dieses Jahres hat die Burgdorfer Immobilienfirma Lubana AG die Federführung bei der Vermietung übernommen. Beliebt sind laut Bericht vor allem kleinere Wohnungen. Eine geringere Nachfrage besteht für Wohnungen für Familien, mit 3,5 und 4,5 Zimmern. Gemäss Interpellationsantwort wolle die Genossenschaft das Marketing noch gezielter auf diese Zielgruppe ausrichten. Eingezogen seien bisher 60 Mieterinnen und Mieter im Alter von 21 bis 76 Jahre.

Marktübliche Mieten

Das bescheidene Interesse an einer Bleibe in der Siedlung des Generationenwohnens könnte der Genossenschaft Gewo recht geben. Diese war aus dem 2013 festgelegten Generalmietvertrag ausgestiegen, weil sich seither der Mietmarkt – Tiefststand des Referenzzinses, grosse Wohnbautätigkeit und Leerstände – drastisch verändert habe. Prognosen zeigten, dass mit einem überdurchschnittlichen Leerwohnungsbestand gerechnet werden müsse. Dies hätte die Genossenschaft vor ernsthafte finanzielle Probleme gestellt oder gar zu deren Ruin geführt.

«Für das erste Kennenlernen der Bewohnerschaft wurde schon Anfang März ein Treffen bei Kaffee und Kuchen organisiert.»



Aus dem Bericht des Gemeinderates Burgdorf

Ein Blick auf die Website von Lubana AG zeigt, dass die Mietpreise der eben fertiggestellten Wohnungen marktüblich sind, allerdings ist die Wohnfläche nicht gerade grosszügig bemessen: 73 Quadratmeter sind es bei 2,5- und 3,5-Zimmer-Wohnungen, bei Bruttomieten von 1600 bis 1860 Franken; 4,5 Zimmer mit 90 Quadratmetern gibt es für 2050 Franken zu mieten; für die 6-Zimmer-Wohnung mit 146 Quadratmetern muss man mit einer Bruttomiete von 3420 Franken pro Monat schon ziemlich tief in die Tasche greifen.

Treffen bei Kaffee und Kuchen

Der Gemeinderat scheint guter Dinge, dass das Projekt des Generationenwohnens auf genossenschaftlicher Basis gelingen kann. «Die Siedlungsorganisation ist bereits in vollem Gange», versichert er. Und: «Für das erste Kennenlernen der Bewohnerschaft wurde schon Anfang März ein Treffen bei Kaffee und Kuchen organisiert.»

Wie der Gemeinderat sicherstelle, dass die Vorgaben der Überbauungsordnung eingehalten würden, wollte die Fraktion der Grünen wissen. Glaubt man der Antwort, sollte eigentlich nichts aus dem Ruder laufen. Denn: «Die Einwohnergemeinde ist Gründungsmitglied der Genossenschaft und hat Einsitz in deren Vorstand.» Zudem gebe es zwischen der Stadt und der GVB eine Vereinbarung, das ein periodisches Controlling nach zuerst zwei Jahren, danach alle fünf Jahre vorsehe.

