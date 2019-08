Oberburg soll erste Waschstrasse erhalten

In Oberburg entsteht an der Emmentalstrasse, ganz in der Nähe der alteingesessenen Industrieschmiede Flükiger & Co. AG, eine neue Gewerbeliegenschaft. Laut der laufenden Baupublikation will der Bauherr Ali Zenuni ein Gewerbegebäude mit Autowerkstätten und drei Selbstbedienungswaschanlagen errichten.