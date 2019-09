Parforceleistung mit einem Lächeln

Einen Triathlon über die Ironman-Distanz zu absolvieren, bringt viele Menschen an die Leistungsgrenze. Auch Eva Hürlimann hat die 3.86 Kilometer schwimmen, 180.2 Kilometer Radfahren und 42.195 Kilometer laufen in den letzten Tagen hinter sich gebracht, allerdings nicht einmal, sondern zehnmal in zehn Tagen.